5 مبادرات أطلقتها «الهجرة» لخدمة المصريين بالخارج.. منها «نورت بلدك»

يحظى المصريون بالخارج باهتمام كبير من جانب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إذ تحرص الوزارة على إطلاق عدد كبير من المبادرات، التى تخدم جميع الشرائح سواء أطفال، شباب، أو سيدات، وذلك بهدف دمج المصريين بالخارج بوطنهم الأم، والتواصل معه والحفاظ على هويتهم المصرية، ولغتهم العربية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الفترة الماضية.

مبادرات «الهجرة» لخدمة المصريين بالخارج