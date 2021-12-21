5 مبادرات أطلقتها «الهجرة» لخدمة المصريين بالخارج.. منها «نورت بلدك»
عمل مجتمع مهني يضم ما يقرب من 10000 متخصص مصري
كتب:
منة عبده
02:06 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
السفيرة نبيلة مكرم - زيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
يحظى المصريون بالخارج باهتمام كبير من جانب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إذ تحرص الوزارة على إطلاق عدد كبير من المبادرات، التى تخدم جميع الشرائح سواء أطفال، شباب، أو سيدات، وذلك بهدف دمج المصريين بالخارج بوطنهم الأم، والتواصل معه والحفاظ على هويتهم المصرية، ولغتهم العربية.
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الفترة الماضية.
مبادرات «الهجرة» لخدمة المصريين بالخارج
- تم إطلاق مبادرة (اتكلم عربي) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعليم الأطفال في الخارج اللغة العربية بالإضافة إلى الهوية المصرية وعاداتنا وتقاليدنا وتعريف الشباب بأعيادنا وتراثنا، كما تم إطلاق تطبيق (اتكلم عربي) لتعليم اللغة العربية، الذى يعد أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، ويهدف الحفاظ على اللغة العربية من الطمس.
- تم تنظيم عدد من الزيارات للشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، لتعريفهم بجهود الدولة المصرية وبحضارتهم وتاريخهم لمواجهة حروب طمس الهوية.
- إطلاق مبادرتي (نورت بلدك) و(بداية ديجيتال)، بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك لدمج المصريين العائدين من الخارج المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
- عمل مجتمع مهني متنوع يقوم على تعاون فريد يضم ما يقرب من 10000 متخصص مصري في 85 دولة، وذلك من خلال اختيار (شبكة المهنيين المصريين EPN)، التي تضم نخبة من أفضل العقول في مصر وألمع المواهب في جميع الصناعات والتخصصات على مستوى العالم، وتهدف الشبكة إلى خلق بيئة مواتية يمكن أن تحدث تحقق تأثيرا إيجابيا بشكل مستمر.
- إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج (MEDCE)، الذي جاء مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الدراسة بالجامعات، وعودة الطلاب المصريين بالخارج لمصر، وتنظيم جولات وزيارات ميدانية واجتماعات لهم مع مسئولين بالدولة لمعرفة الحقائق على أرض الواقع لتسليحهم بالمعلومات حتى يستطيع صد الشائعات التي تم الترويج لها ضد الدولة المصرية بالخارج.