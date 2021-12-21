السيسي: دعم مصري لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا ويحافظ على سيادتها

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

دعم مصري كامل لليبيا

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أكد خلال اللقاء، دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعّل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي، لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة (5+5) المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

تشاور مصري ليبي لمتابعة إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا

وعرض المنفي، مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث جرى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.