حالة الطقس اليوم 20-12-2021.. طقس بارد نهارا وثلوح بوسط سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري، إذ يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق المكشوفة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وقال خبراء الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وأحيانا بنسبة حدوث ما بين 60 إلى 80%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، وجنوب الدلتا في الغربية، الشرقية، المنوفية، ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 11

وادي النطرون 15 11

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 16 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 14 08

سيوة 16 07

بورسعيد 16 11

دمياط 16 11

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 15 10

السويس 16 10

العريش 16 10

رفح 15 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 01

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 10 -01

الطور 19 12

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 14

مرسى علم 19 13

الفيوم 17 07

بني سويف 15 07

المنيا 15 06

أسيوط 15 05

سوهاج 16 06

قنا 17 07

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 09

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 18 07

شلاتين 24 13

أبو رماد 24 14

حلايب 22 15

رأس حدربة 22 15