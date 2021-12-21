«الهجرة» توضح آلية آمنة للسفر عبر التأشيرة.. للراغبين في العمل بالخارج

في ظل الانفتاح الاقتصادي الناتج عن العولمة، يتطلع قطاع كبير من الشباب إلى السفر للخارج، بغرض العمل وتكوين مستقبلهم، إلا أن أحلام البعض تتحطم على صخرة الطرق غير الآمنة للسفر عبر الهجرة غير الشرعية التي قد تودي بحياتهم.

ومن ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للراغبين فى السفر للخارج، طرق آمنة يجب اتباعها من قبل الراغبين في السفر للخارج، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الطرق الآمنة للسفر بغرض العمل في الخارج، وفقا للموقع الرسمي الإلكترونى لوزارة الدولة للهجرة .

طرق آمنة للسفر والعمل بالخارج

عند اتخاذ قرار السفر، يجب الحصول على تأشيرة عمل من سفارة الدولة التي يرغب الشاب في السفر إليها، ولابد من توضيح نوع العمل في طلب التأشيرة، وإذا كان «مستقل، موسمي، دائم»، ومراعاة التزام المسافر بالشروط والنظم الخاصة بكل دولة.

وكي يكون السفر بطريقة آمنة، يشترط الحصول على عقد عمل صحيح، وإجادة لغة الدولة الراغب في السفر إليها، على الأقل بمستوى متوسط، بالإضافة إلى ضرورة وجود مهنة وشهادة خبرة.

خدمات وزارة الهجرة للمصريين بالخارج

يُشار إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أتاحت وسائل تواصل بين الوزارة والمصريين بالخارج، حال تعرضهم لأي مشكلة، منها التواصل عبر الخط الساخن للشكاوى «19787»، بوزارة الهجرة.

ويتلقى الخط الساخن للشكاوى بوزارة الهجرة كافة اتصالات المصريين بالخارج، من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءًا عدا الجمعة والسبت، بالإضافة إلى الاتصال من خلال الأرقام التالية، من خارج مصر 0020233036436، ومن داخل مصر 0233036436، والفاكس 33036437، وعلى الإيميلEmail : Egyptionsabroad@emigration.gov.eg.