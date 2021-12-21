سيولة مرورية علي الزراعي ببنها بعد حادث كوبري مشاة ميت عاصم "فيديو"

شهد الطريق الزراعي مصر الإسكندرية حالة من السيولة المرورية بدائرة مركز بنها، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حيث لم يؤثر حادث اصطدام سيارة نقل محملة بونش في جسم كوبري المشاة أمام قرية «ميت عاصم»، مما تسبب في تحريك جزء من جسم الكوبري، ولكنه لم يؤثر على الحالة المرورية أو حالة الكوبري.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً من موقع حادث اصطدام سيارة محملة بونش بجسم كوبري ميت عاصم للمشاة، في محافظة القليوبية، رصدت فيه السيولة المرورية بالمنطقة، وبدء عمليات الإصلاح للكوبري.

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بدء إصلاح الكوبري

فور الإخطار بالحادث، تقرر تشكبل لجنة من المحافظة ومجلس مدينة بنها وهيئة الطرق والكباري، للبدء في إصلاح الكوبري وإعادته كما كان، وتبين من المعاينة أن الكوبري حدث له تحريك في أحد جوانبه في اتجاه بنها القاهرة، أدت لزحزحة جزء منه دون السقوط، حيث يجري معالجته في أسرع وقت.

تفاصيل إصطدام ونش بجسم كوبري علي الزراعي ببنها

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطريق الزراعي باصطدام سيارة نقل محملة بونش بكوبرى قرية ميت عاصم، دائرة المركز، وفر سائقها هارباً، مما أسفر عن تحريك جسم الكوبرى من مكانه، ولكنه لم يسقط على الطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الكوبري تم تحريكه من الاتجاة القادم من بنها للقاهرة، نتيجة اصطدام جسم صلب به، ولكنه لم يسقط على الطريق أثناء سير السيارات، كما تبين أن السيارة المتسببة فى الحادث فرت هاربة، إلا أن قوة أمنية تتبعتها وتم ضبطها أمام مزلقان «بلتان»، وتم ضبط قائدها، والتحفظ عليه وعلى السيارة والحمولة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إعادة الحركة المرورية على زراعي إسكندرية بعد حادث طوخ

وفي نفس السياق، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بمنطقة طوخ، عقب وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام محطة بنزين باتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص، تم نقله للمستشفى لاتخاذ اللازم

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وحدوث إصابة أحد الأشخاص، وتعطل حركة المرور والسيارات باتجاه القاهرة.

تحويلات مرورية لرفع كفاءة الطريق الزراعي بالقليوبية

في سياق آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، بالاشتراك مع مديرية الطرق والمرور، بعمل تحويلات مرورية على طريق مصر إسكندرية الزراعي، للبدء في رفع كفاءة الطريق بدائرة مركز طوخ، فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشأن ضرورة رفع كفاءة الطرق العامة والرئيسية، وبتعليمات من أحمد وزيري، رئيس مركز ومدينة طوخ.