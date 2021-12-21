5 محظورات للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، 2021/2022، المقرر انطلاقها الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19)، وكذلك البدء في إعلان جداول الامتحانات سواء في الأقسام العلمية المختلفة أو عبر المواقع الإلكترونية للكليات، مع مراعاة تطبيق عدد من القواعد أبرزها التباعد الاجتماعي التي تحقق صحة وسلامة الجميع.

منع دخول الطلبة غير الحاصلين على لقاح كورونا

وحددت الجامعات عددا من المحظورات لتطبيقها أثناء الامتحانات يجب على الطلاب تجنبها، وتستعرض «الوطن»، أبرز المحظورات التي سيتم تطبيقها على الطلاب:

* منع دخول أي طالب إلى الجامعة والامتحانات غير حاصل على تطعيم كورونا أو شهادة pcr تثبت خلوه من المرض، يقدمها كل 3 أيام.

* الكشف على أى طالب قبل الدخول للجامعة، وحال ظهور أعراض المرض عليه، يتم منعه من الدخول وتحويله إلى اللجنة الطبيبة للفحص والكشف.

* يحظر على الطلاب عدم الالتزام لتعليمات أفراد الأمن الإداري واللجان الطبية.

* يحظر على الطلاب الغش بأي أنواعه، تجنبا للإحالة إلى مجالس التأديب والتحقيق، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون تنظيم الجامعات والتي قد تصل للفصل.

* يحظر على الطلاب الدخول دون ارتداء كمامة داخل الجامعة.

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بعد غد الخميس، اجتماعه الدوري بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، أبرزها مناقشة الاستعدادت والتجهيزات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي.