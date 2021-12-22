اعترافات «حافظ بلعوم»: قتلت جوز أختي وسرقته عشان بخيل وكان هيطلقها

اعترف «حافظ. أ»، 39 عاما، عاطل ومسجل خطر، وشهرته «حافظ بلعوم» بتفاصيل قيامه بقتل زوج شقيقته، في منطقة أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أقر المتهم بأنه نفذ الجريمة بسبب بخل المجنى عليه «أ.س» 44 عاما، ورفضه الإنفاق على شقيقته وأولادها رغم أنه ميسور الحال.

خلافات مستمرة

وقال المتهم في اعترافاته، إن شقيقته كانت دائمة الخلافات مع زوجها بسبب بخله الشديد، ورفضه تلبية متطلبات الأسرة رغم أنه يملك ما يكفي من المال كي تعيش شقيقته وأولادها في حال ميسور، لكنه كان دائما يتهم شقيقته بالإسراف، ورفض الإنفاق عليها أو رعايتها وهي في مرضها.

خروج بلا رجعة

وتابع المتهم بقوله إن تلك الخلافات حاول هو حلها بلا جدوى، وفشلت شقيقته وأولادها في التأقلم مع تلك الحياة الصعبة وغادرت منزل الزوجية بلا رجعة، فقرر الانتقام لها وسرقة المجني عليه حيث تسلل إلى الشقة وطرق الباب ففتح المجني عليه له لكن مقابلته لم تكن جيدة.

7 آلاف جنيه

وأضاف أن المجني عليه سب شقيقته وأخبره أنه سيطلقها، فغافله وقام بالسيطرة عليه وتوثيقه بالحبال، وخنقه حتى تأكد من وفاته ثم سرق منه مبلغا ماليا يقدر بـ7 آلاف جنيه وفر هاربا من مسرح جريمته.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص ومقيم بدائرة المركز بأنه حال توجهه لمنزل شقيقه وجد باب المنزل مفتوحا وبدلوفه داخله عثر على جثة شقيقه مُسجاة على وجهها وبها آثار خنق بالرقبة ومكبل اليدين ومعصوب العينين، وعُثر بجواره على هاتفه المحمول.

المتهم مسجل خطر

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقرر أن شقيقته تركت منزل الزوجية لرفض زوجها الإنفاق عليها وأنجالها رغم أنه ميسور الحال فعقد العزم على الانتقام منه بقتله وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، وعقب ارتكاب الواقعة استولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه وانصرف، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.