إحالة 12 طبيبا وموظفا بوحدة «بني شعراوي» الصحية بالمنيا للنيابة

قرر اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، إحالة 12 طبيباً وموظفاً بالوحدة الصحية في قرية «بني محمد شعراوي»، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لبيان مدى مسئوليتهم عن غياب الأطباء والموظفين وتركهم العمل دون أذن مسبق، وتدني مستوى النظافة بالوحدة الصحية.

وقائع إهمال جسيم داخل الوحدة الصحية بقرية «بني محمد شعراوي»

وخلال جولة أجراها رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص للمرور على الوحدة الصحية بقرية «بني محمد شعراوي»، التابعة للوحدة القروية بـ«أبيوها»، كلف الدكتور رمزي عوض، مدير الإدارة الصحية بأبو قرقاص، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحالين للتحقيق، ورفع تقرير إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقررت الإدارة الصحية إحالة 12 طبيباً وموظفاً بالوحدة الصحية للتحقيق في وقائع «الإهمال الجسيم»، التي تم رصدها داخل الوحدة، وذلك بناءً على التقرير الذي أعدته إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات المحافظ وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية، لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ضماناً لراحة المواطنين.

الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين

وأوضح التقرير أنه بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل الوحدة، تبين ترك 12من الأطباء والموظفين للعمل داخل الوحدة، دون إذن مسبق، كما تبين غياب 5 دون سبب.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة، الذي يمس حياة المواطنين، وكلف الإدارة الصحية بأبو قرقاص بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبالمرور الدائم على الوحدات الصحية لرصد السلبيات.