حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما يكون ملفتا للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، ومن نقاط قوته أنّه مبدع، وعاطفي، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

تحصل على كلمات الثناء والمديح، وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.