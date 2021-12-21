حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تدع التسرع جانبا، وأن تعمل حسابا للعقبات والمخاطر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اللباقة في تعاملك مع الأحباب ومع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.