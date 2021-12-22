أولياء الأمور عن منهج «رابعة ابتدائي»: أصعب من الثانوية العامة

حالة من الجدل أثيرت بين أولياء الأمور بسبب مناهج الصف الرابع الابتدائي، التي أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤخرا عن رفضه للمبالغات في الحديث عن صعوبة وتعقيد المواد الدراسية، مؤكداً أن الامتحانات سهلة وبسيطة وتخاطب مهارات الطلاب، مؤكدا أن الكتب للفهم وليست للحفظ.

مصر تتقدم 34 مركزاً في مؤشر التعليم

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية، أن رابعة ابتدائي سنة نقل مهمة جدًا، وبها مناهج جديدة تدعو للفخر، مشيراً إلى أن الجدل المثار من أولياء الأمور حول مقررات الصف الرابع الابتدائي أمر مبالغ فيه، وأن الكتب لا تقاس بالميزان ولا عدد الصفحات وإنما بنتائج التعلم؛ معللاً ذلك بتقدم مصر 34 مركزاً في مؤشر التعليم خلال الأربع سنوات الماضية.

مقررات الصف الرابع الابتدائي بصعوبة الثانوي العامة

وعقب بعض أولياء الأمور طلاب الصف الرابع الإبتدائي على تصريحات وزير التربية والتعليم، وقال رمضان السيد عبد الرازق، والد محمد رمضان الطالب بالصف الرابع الابتدائي، إن المناهج أقل وصف لها أنها معقدة، ومن الصعب على الطلاب استيعاب هذا الكم من المنهج، مضيفاً: «مش هبالغ لو قلت أنها بصعوبة الثانوي العام ويمكن أكتر».

وتابع: «أسئلة الامتحان توضع بناء على مخرجات التعليم وهي الفهم، فإذا كان من الأساس المواد صعبة ومعقدة كيف للطالب أن يجيب بناء على الفهم، مشيراً إلى أن العديد من المدرسين أعلنوا صعوبة وتعقيد المنهج».

المناهج القديمة أفضل للطالب

وأوضحت والدة الطالبة سلمى محمود، أن المناهج صعبة جداً والطلاب لا يعرفون شيئا عن المنهج، مشيرة إلى أنها تواجهها صعوبة كبيرة في شرح بعض الأجزاء من المنهج لابنتها، مضيفة: «المناهج القديمة كانت معروفة وممكن أشرح من خلالها لبنتي، بالإضافة أن الموضوع حاليا سهل على أولياء الأمور أصحاب التعليم العالي، وصعب على أصحاب التعليم المتوسط».