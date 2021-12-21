15 معلومة عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي: مخصص لها 35 درجة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، عن 15 معلومة مهمة عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، موضحا أن هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وأن الوزارة حريصة على توفير تعليم على مستوى جيد لجميع الطلاب وتوفير مقررات دراسية تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

15 معلومة عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي. تطبق المهام الأدائية في مواد معينة. تقدم المهام الأدائية دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. تتيح للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان. تتصف المهام الأدائية بالوضوح. لها ارتباط وثيق بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها. تعتبر مناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة. يتم توزيع درجات المهام الأدائية وفق مجموعة من العناصر أولها التخطيط الجيد ويشمل 5 درجات، جدية العمل وتشمل 5 درجات، المنتج النهائي ويشمل 35 درجة. ينتج عن المهام الأدائية منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه. يتم تطبيق المهام الأدائية بتوضيح طبيعتها للطلاب والمنتج المتوقع من تعلمها. يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة. يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن. يتم شرح تفاصيل المهام الأدائية للطلاب في الأيام القليلة المقبلة. الدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة. هي مهام قصيرة وتشمل حصتين الأولى يوزع فيها المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

«التعليم»: تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي يشمل 100 درجة

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت كافة التفاصيل عن درجات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الاختبارات تشمل 60 درجة والمهام الأدائية 35 درجة وانتظام الحضور 5 درجات والمجموع الكلي هو 100 درجة، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها.