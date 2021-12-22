مصرع شخصين وإصابة 9 في تصادم سيارتين بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الغربي أمام مدخل مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ونُقلت الجثتان والمصابان إلى مستشفيات المنشأة المركزي، وسوهاج الجامعي، وسوهاج العام، وراشد التخصصي، ورُفعت آثار الحادث من على الطريق.

تصادم سيارتين على الطريق الزراعي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد ثروت، مأمور مركز العسيرات يفيد، ورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الغربي، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة «محمد. ج. ع»، 30 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة «أحمد. م. ع»، 32 سنة، محاسب، ويقيم دائرة المركز.

أسماء الضحايا والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة الأولى، والمدعو «أحمد. ع. ع»، 70 سنة، بالمعاش، ويقيمان في قرية الساحل دائرة مركز البلينا من مستقلي السيارة الأولى.

وأصيب في الحادث كل من قائد السيارة الثانية وزوجته وطفلتاه بكسور وجروح وكدمات متفرقة، و«سماح. س. ع»، 50 سنة، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، و«وائل. م. ا»، 8 سنوات، تلميذ، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، كما نُقل 3 مصابين في الحادث إلى المستشفى الجامعي ومستشفى سوهاج العام مصابين بكسور وكدمات من مستقبلي السيارة الأولى.

ونُقلت الجثتان إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى المنشاه المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.