«الأعلى للجامعات» يضع الرتوش النهائية لامتحانات التيرم الأول غدا

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، في اجتماعه الدوري المقرر عقده بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الرتوش النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية وكلاً من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

«الأعلى للجامعات» يتابع غدا موقف التطعيمات ضد كورونا

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي، منها متابعة خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك متابعة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض ومتابعة خطط التطهير والتطعيم الدوري لفيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعمين والحاصلين على لقاح كورونا للامتحانات.

جامعة سوهاج: الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي في امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 بمختلف الكليات، وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة، وفي الأقسام المختلفة،لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في ظل إجراءات مواجهة المرض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه تم تطبيق قرار منع تسليم أرقام الجلوس للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.