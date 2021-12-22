المصريون الدارسون بالخارج يروجون لمنتدى شباب العالم في 19 دولة (فيديو)

أطلق عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم، وذلك في نحو 19 دولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE".

ونفذ ممثلو "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج" عددًا من الفيديوهات الترويجية للمنتدى بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات بالدول التي يدرسون بها؛ لتشجيع الشباب من مختلف دول العالم، وكيفية التسجيل لحضور المنتدى، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزيرة الهجرة: الشباب المصري بالخارج محور أساسي لعمل الوزارة

فيما أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادتها بما تحقق من أهداف في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن "الشباب المصري بالخارج محور أساسي لعمل وزارة الهجرة، فهم كنز وسفراء لمصر، وأصبح لدينا من ينقل الصورة الحقيقية للخارج ويروج لما يحدث على أرض مصر من تنمية".

انطلاق منتدى شباب العالم 10 يناير

وشملت فيديوهات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، تجارب عدد من الشباب الذين شاركوا بالفعل خلال النسخ السابقة للمنتدى، ومدى أهميتها للتعرف على الشباب من جميع دول العالم والتعرف على مختلف الثقافات في مكان واحد يجمع كل هذا.

ويعود منتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، بهدف تجميع الشباب من جميع أنحاء العالم مع صناع القرار والمسئولين لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع.