«الهجرة» توضح خطوات السفر للدراسة في الخارج.. بينها إجادة اللغة

خدمات عدّة تتيحها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، سواء بغرض الدراسة أو العمل أو السياحة، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في السفر إلى الخارج لاستكمال الدراسة، والحصول على شهادات دراسية عالمية، تساعدهم للحصول على وظيفة مرموقة.

لذا حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الشباب الراغبين في السفر للخارج، بغرض الدراسة والتعلم، لتسهيل عملية السفر، وتأمينها.

وترصد السطور التالية، خطوات السفر للدراسة في الخارج، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

خطوات السفر للدراسة بالخارج

وحال رغبة الطالب في السفر لاستكمال الدراسة بالخارج في أي دولة، يجب اختيار الدولة الراغب في السفر إليها، والاطلاع على شروط القبول لاستكمال الدراسة بها، كما يجب أن يكون الطالبة على معرفة جيدة باللغة الخاصة بكل دولة، ومعرفة شروط وطرق التقديم داخل السفارة، من خلال الاطلاع عليها من داخل السفارة، أو الموقع الإلكتروني لها، أو عن طريق خدمة الخط الساخن الخاصة بهم.

الخط الساخن لوزارة الهجرة

يذكر أنّ الخط الساخن للشكاوى بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج 19787، يتلقى اتصالات المصريين بالخارج، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يومي الجمعة والسبت، كما يمكن كذلك الاتصال من خلال الأرقام التالية من خارج مصر 0020233036436، ومن داخل مصر 0233036436، والفاكس 33036437، وعلى البريد الإلكتروني: Email : Egyptionsabroad@emigration.gov.eg.