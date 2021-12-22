جامعة جنوب الوادي تتقدم 120 مركزا عالميا في تصنيف الأداء الأكاديمي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور الجامعة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي «University Ranking by Academic Performance (URAP)» لعام 2021-2022، وحصولها على المركز 1687 عالميا من إجمالي 3000 جامعة عالمية، متقدمة بذلك 120 مركزا عن العام الماضي 2020 -2021.

وعلى المستوى المحلي، جاءت «جنوب الوادي» في الترتيب الثامن عشر من إجمالي 32 جامعة مصرية.

كما أشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يركز على الجودة الأكاديمية في محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها الأكاديمي، والتي تشمل قائمتها على بيانات حوالى 3000 مؤسسة للتعليم العالي من جميع أنحاء العالم.

ويهدف التصنيف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة، ونقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمي المحددة على غرار أنظمة التصنيف الأخرى.

6 مؤشرات للتصنيف

وأوضح الدكتور محمد علي محمد إسماعيل، ممثل الجامعة للتصنيف الدولي وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية أن تصنيف «URAP» العالمي يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي، حيث تشكل الأبحاث أساس منهجية التصنيف مستخدما كلا من جودة وكمية الابحاث وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

عدد الأبحاث ونسبة الاقتباس

وذكر المهندس حسام حرز الله عضو فريق التصنيف الدولي بالجامعة، أن خوارزمية جمع البيانات والتقييم تعتمد على الأداء الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي المدرجة في قواعد البيانات العالمية، مثل «Web of Science» و«InCites»، وتمثل الأبحاث من حيث جودتها وعددها ونسبه الاقتباس منها حوالى 85% ومؤشر التعاون الدولي 15% من الإجمالي.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة، تحت قياده الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يشمل الدكتور محمد على محمد إسماعيل المسؤول وممثل الجامعة للتصنيف الدولي، وعضوية كل من الدكتور حمودة محمد دردير، والدكتور منتصر عبد الستار، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس حمادة محسب، والمهندس أحمد حسن، ومحمد سيد.