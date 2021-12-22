خدمة جديدة لـ«مصر للطيران»: تحويل أميال سفر العميل لتذاكر ودرجات مميزة

في ضوء اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بتقديم الخدمات والمميزات للعملاء من مختلف الشرائح، سواء الأفراد أو الشركات، لخلق تجارب سفر أكثر راحة واستفادة، أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن إطلاق ميزة جديدة للشركات والمؤسسات (Corporate Plus Program) ضمن برنامج المسافر الدائم للشركة EGYPTAIR Plus.

تفاصيل الخدمة الجديدة لمصر للطيران

وتوفر الخدمة الجديدة لعملاء مصر للطيران من الشركات، إمكانية الحصول على أميال سفر برحلات مصر للطيران تُمنح لصالح الشركات من خلال سفر موظفيها، ومن ثم يمكن للشركات تجميع واستخدام تلك الأميال في إصدار تذاكر طيران أو ترقية درجة السفر سواء على رحلات مصر للطيران أو رحلات «تحالف ستار»، أو شراء وزن إضافي على رحلات مصر للطيران وغيرها من المميزات التي يوفرها برنامج المسافر الدائم .

خدمات متنوعة وتسهيلات للعملاء

وأضاف الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنّ الخطوة تأتي في ضوء حرص مصر للطيران على تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم، فضلًا عن الاستفادة من العضوية في تحالف ستار العالمي الذي يصل إلى 1300 مطار في 193 دولة حول العالم .

وعقدت مصر للطيران، جلسة تعريفية في إطار التواصل المباشر مع عملائها من الشركات والمؤسسات، للتعريف بالبرنامج الجديد، حضرها الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومحمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية وعدد من مسئولي شركة مصر للطيران.

ويتطلب الانضمام لبرنامج خدمة العملاء للشركات الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو على رقم 090070000 من أي خط أرضي وطلب التحويل إلى خدمة عملاء الشركات أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة مبيعات الشركات Salespromotions@egyptair.com.