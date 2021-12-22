مدبولي: الدولة أنفقت 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد خلال 7 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت 1.1 تريليون جنيه مصري خلال الـ7 سنوات الماضية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ مشروعات بقيمة 754 مليار جنيه، وهو ما يعني 69% من إجمالي الاستثمارات، متابعا: «يتبقى 180 مليار والخاصة بمحافظات الصعيد للمرحلة الأولى من حياة كريمة والتي تم العمل بها في بداية العام المالي الحالي».

إنجاز 70% من مشروعات الصعيد

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن هناك 70% من تلك المشروعات جرى تنفيذها واستثمارها وضخها في الصعيد، ما ساعد على تحسين شأن الحياة في الصعيد، منوها بأن ذلك أسهم بصورة مباشرة في خلق كم هائل من فرص العمل للشباب في الوجه القبلي.

مشروعات التطوير وفرت آلالاف من فرص العمل لأبناء الصعيد

وأشار إلى أن آلاف الشركات والعمالة العاملة على تطوير محافظات الصعيد من أبناء المحافظات، ما خلق المئات من فرص العمل للأهالي والشباب في محافظات الصعيد، «6 وزارات نفذت مشروعات في الصعيد بـ535 مليار جنيه مصري على مدار تلك الفترة».

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.