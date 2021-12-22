مدبولي: إنشاء وتطوير 63 مشروعا بمستشفيات الصعيد بـ22 مليار جنيه

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إنجازات الدولة في قطاع الصحة، قائلا إنّه جرى إنشاء وتطوير 63 مشروعا في المستشفيات، منها 27 إنشاء وتطوير، 13 رفع كفاءة، و23 في المستشفيات الجامعية، فضلا عن 1500 قافلة طبية، بخلاف المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما بمركز إقليمي في المنيا، وجارٍ إنشاء مركزين آخرين في سوهاج والبحر الأحمر.

22 مليار جنيه لتطوير منظومة الصحة بالأقصر وأسوان

وأضاف مدبولي، أثناء كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية في صعيد مصر، أنّ محافظتي الأقصر وأسوان جار إدراجهما ضمن المرحلة الأولى الخاصة بمشروعات التأمين الصحي الشامل، حيث جرى إنفاق 22 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية في المحافظتين، وتحقيق أفضل خدمة صحية وطبية للأهالي.

علاج 388 ألف مصاب

وأكد رئيس الوزراء، أنّ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، شهدت علاج 388 ألف مصاب، وفي المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تمّ إجراء 134 ألف عملية جراحية وتدخل جراحي، ودعم صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ولفت مدبولي إلى جهود الدولة في قطاع الشباب والرياضة، قائلا إنّ الدولة استثمرت لتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية والنوادي والملاعب بصورة كبير في الصعيد كأسيوط وأسوان، أما في مشروعات الثقافة، فأكد مدبولي أنّ الدولة كانت مهتمة بشكل كبير بتطوير قصور الثقافة في المحافظات.

مشروعات تنموية في الصعيد

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.