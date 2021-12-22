مدبولي: 133 مليار جنيه مشروعات طاقة بالصعيد حلت أزمة انقطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الطاقة التي كانت متاحة في صعيد مصر عام 2014 تُقدر بنحو 3400 ميجا، لكنها أصبحت 12200 ميجا وات، أي أنَّ الدولة أضافت 8.8 ألف ميجا وات بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء التي بلغت تكلفتها 33 مليار جنيه، وبالتالي تمّ حل مشكلة الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، ومع اكتمال المشروعات الأخرى سيتمّ الحفاظ على ثبات واستقرار الخدمة على مدار اليوم والسنة.

2 مليار جنيه تكلفة مشروع بنبان للطاقة

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية في إقليم الصعيد، أنَّ محافظة أسوان حظيت بواحد من أكبر مشروعات الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وهو مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات بلغت 2 مليار جنيه وكلها استثمارات للقطاع الخاص.

جوائز عالمية حصدها مشروع «بنبان» للطاقة

وأشار إلى أنَّ مشروع «بنبان» حصل على جوائز عالمية سواء من البنك الدولي وجائزة التميز الحكومي العربي في العام الماضي كأحد أفضل المشروعات على مستوى العالم والدول العربية في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.