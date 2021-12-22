وفاة أستاذ في معهد القلب.. أنقذ مصابا بكورونا فانتقلت إليه العدوى

أعلن الدكتور هاني راجي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، بالمعهد القومي للقلب عن وفاة الدكتور محمد حلمي أستاذ القلب في المعهد القومي للقلب، متأثرا بمضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد عدوي من مريض بحالة حرجة أسعفه في قسطرة للقلب .

سبب وفاة استشاري القلب:

وكتب "راجي" عبر موقع "تويتر": فقدنا في معهد القلب صباح اليوم زميلا نقيا وطيبا وعالم جليل هو الاستاذ الدكتور محمد حلمي الذي توفي عن مضاعفات ثاني إصابة بالكوفيد 19، بعد صراع تنفسي على جهاز الايكمو بعد عدوي من مريض بحالة حرجة أسعفه في قسطرة للقلب، مصيبتي شخصية، حلمي كان صديق عزيز لي، لا يوجد كلام،عزائي لأسرته.

آخر إحصاءات كورونا:

يشار إلى وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313782 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 848 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

في سياق متصل تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله.