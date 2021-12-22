الجزار: 1500 فدان معدل الزحف العمراني بالأراضي الزراعية سنويا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ التكدس العمراني وتدني مستويات جودة الحياة تسبب في ارتفاع كثافات المناطق السكنية التي كانت تتجاوز 500 نسمة لكل فدان بالمناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني بالمدن على الأراضي الزراعية تصل لـ1500 فدان لكل سنة وهذا معدل كبير للغاية.

معدل الفقر وصل لـ40% في أسوان وبني سويف قبل 2014

وأشار إلى أن محافظات الصعيد شهدت قبل عام 2014 محدودية نصيبها من الاستثمارات في خطط التنمية لسنوات طويلة، وارتفاع نسبة الفقر التي وصلت لـ40% في أسوان وبني سويف، و58% في سوهاج وقنا، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة والأمية.

نصيب الصعيد من الاستثمارات قبل 2014 كان محدودا

وأضاف الجزار، خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنَّ أبرز أزمات الصعيد التنمية تتمثل في محدودية استثمارات في الخطط الاقتصادية والانعزال المكاني وتكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة.

وأشار إلى أنَّ 9% من إجمالي الاستثمارات تمّ تخصيصه لقطاع الإسكان والمرافق في الصعيد قبل 2014، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار وتوفير فرص العمل الجديدة، إلى جانب الانعزال المكاني الداخلية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد ومناطق الموارد بالصحراء الغربية والموانئ بالبحر الأحمر.