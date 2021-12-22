قافلة طبية تضم 6 عيادات للكشف على أهالي القنطرة شرق بالإسماعيلية

تنظم مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة في مركز القنطرة شرق، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وكشف بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، أن القافلة تضم 6 عيادات، تحت رعاية اللواء شريف بشارة، محاظ الإسماعيلية، وتقام في مركز شباب المدينة الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق.

6 عيادات في القافلة الطبية

وأضاف البيان أن القافلة في مدينة القنطرة تضم 6 عيادات، وهي الباطنة والجلدية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجراحة والأطفال، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم القافلة أكثر من 80 صنفا علاجيا يخدم العيادات المختلفة، إضافة إلى قيام فريق التوعية بتوعية المواطنين بضرورة تلقي وحصولهم على لقاح كورونا.

كما يعمل الفريق على توعية المواطنين بضرورة التسجيل في خدمات التأمين الصحي الشامل وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التواجد في الأماكن المزدحمة.

انطلاق حملة شلل الأطفال

وفي سياق آخر، انطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد الماضي وتستمر حتى اليوم الأربعاء، وذلك في نطاق المدينة والمراكز والمدن، معتمدة على فرق طرق الأبواب والتي تنتشر في كافة شوارع أحياء الإسماعيلية الثلاثة، إضافة إلى فرق متحركة في المراكز والقرى لتحقيق أكبر انتشار لها.

وقال الدكتور علي حطب، مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية، إن الحملة تستهدف تطعيم 238 ألف طفل في نطاق المحافظة بالكامل، مشيراً إلى أنه تم إعداد الفرق الطبية اللازمة لتنفيذ الحملة.

وتابع: «تم تجهيز 680 فرقة طبية، سواء متحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، إضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة بالمجان»، مشيراً إلى أن كافة الفرق تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن التطعيم يستهدف رفع المناعة المعوية والمجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كافة مناطق محافظة الإسماعيلية.