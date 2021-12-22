انتهاء إصلاح كوبري مشاة ميت عاصم ببنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق

انتهت هيئة الطرق بالتنسيق مع محافظة القليوبية من عملية إصلاح كوبري المشاة أمام قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بعد اصطدام سيارة نقل به محمل عليها ونش، ونتج عن الحادث تحريكه من قاعدته دون السقوط على الأرض.

التنسيق مع هيئة الطرق

تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة حيث استعان فريق من المهندسين بونش كبير لرفع جسم الكوبري، وقد تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير الأعمال حتى تم إعادته إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى.

سيولة مرورية علي الطريق

أكد محافظ القليوبية علي إدارة مرور القليوبية توفير السيوله المرورية لحركه السيارات من الاتجاهين.

وتجدر الإشاره إلى إنه في فجر اليوم الثلاثاء اصطدم سيارة في الاتجاه القادم من بنها إلي القاهرة بجسم الكوبري وقد تمكنت مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء غالب مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية بضبط قائد السيارة وتم التحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الإطار يتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لرجال هيئة الطرق والكباري ومديرية أمن القليوبية على الجهود الكبيرة التي بذلت لإصلاح الكوبري.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من الخدمات الامنية على الطريق الزراعى باصطدام سيارة نقل محملة بونش فى كوبرى قرية ميت عاصم دائرة المركز على الطريق السريع وفرت هاربة وتحريك الكوبرى من مكانة ولكنه لم يسقط على الطريق مؤكدا انتظام الحركة المرورية انتقلت قوة أمنية للمكان.

وتبين أن الكوبرى تم تحريكة من الاتجاة القادم من بنها إلى القاهرة نتيجة اصطدام جسم صلب به ولكن العناية الاليهة تدخلت ولم يسقط على الطريق أثناء سير السيارات وفرت السيارة المتسببه فى الحادث هاربة إلا أن قوة أمنية تتبعتها وتم ضبطها أمام مزلقان بلتان وتم ضبط قائدها والتحفظ عليه وعلى السيارة والحملة وتحرر محضر بالواقعة.