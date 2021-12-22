محافظ الشرقية: تنفيذ 17 ألفا و53 مشروعا للشباب بتكلفة ملياري جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و53 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و709 ملايين و866 ألف جنيه، لتوفر 51 ألفا و287 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا».

الزقازيق في المركز الأول ضمن «مشروعك»

وأضاف مدير «مشروعك»، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروعا بقيمة 288 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 760 مشروعا بقيمة 293 مليونا و429 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2382 مشروع بقيمة 325 مليونا و700 ألف جنيه و419 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.