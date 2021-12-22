كشف ملابسات تصادم سيارتين في «الخليفة».. وضبط الطرفين الهاربين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بين سيارتين نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين بدائرة القسم .

تحديد طرفى المصادمة

وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المصادمة «قائد سيارة أجرة ميكروباص به تلفيات» فر هارباً وبصحبته شخصان «أحدهما توفى متأثراً بإصابته» وسيدتين، جميعهم بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لأحد المستشفيات لعلاجهم، والطرف الثاني «قائد سيارة بها تلفيات» فر هارباً تاركاً السيارة بمحل الواقعة.

بالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة الأجرة "طرف أول" بالسيارة قيادته بمحل البلاغ فوجىء بالطرف الثانى حال سيره بالسيارة قيادته عكس الإتجاه ، مما أدى إلى إصطدامه بسيارة الطرف الأول وإنقلابها ووفاة أحد الأشخاص " طرف أول" متأثراً بإصابته وحدوث إصابة مستقلى السيارة من "الطرف الأول" بينما لاذ قائدى السيارتان بالفرار.

ضبط قائد السيارة الأجرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الأجرة «طرف أول»، وتبين أن السيارة الأخرى مقيدة بإسم أحد الأشخاص وبإستدعائه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله طلب منه «سايس» مفاتيح السيارة ملكه للتوجه لمحل سكنه للإطمئنان على ابتته وأن السيارة كانت حيازة الأخير وقت وقوع الحادث ، وأمكن ضبطه وبمواجهة قائدى السيارتين بالتحريات أقرا بهروبهما خشية مسائلتهما قانونياً وتبين عدم حمل المتهم الثانى ثمة تراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.