رئيس جامعة بنها: حريصون على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال افتتاح كلمة رئيس جامعة بنها في حفل ختام الأنشطة الرياضية، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة، ووكلاء الكليات، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ومدير النشاط الرياضي.

الجامعة محراب لبناء الشخصية

وأشار «سوسة» إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

تسليم الكؤوس للفائزين

من ناحية أخرى قام رئيس الجامعة خلال الحفل بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري الداخلي للألعاب الجماعية، «طلبة وطالبات كرة السلة، والطائرة، والقدم، واليد ـ خماسي قدم»، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في دوري الصفوف الدراسية، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تصميم الأثاث لطلاب الفنون التطبيقية

في سياق آخر، افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، معرض تصميم الأثاث، والذي نظمته كلية الفنون الفنون التطبيقية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المؤمن شمس، عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وأساتذة وطلاب قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية.

وأكد الدكتور جمال سوسة خلال تفقده المعرض على أهمية الاستفادة من الأعمال الطلابية في قطاع خدمة المجتمع وتبني أفكار الطلاب والاستفادة منها بعمل كتالوجات لمختلف التصميمات وعرضها للمجتمع لتسويقها.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات الطلاب وتبني ما يقدمونه من إبداع، مشيدا بالمعرض وبما قدمه الطلاب من أعمال لتعظيم الاستفادة منها، وبالأخص في مصانع الأثاث في مصر مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لجامعة بنها.

من جانبه قال الدكتور عبد المومن شمس، إن المعرض من أعمال طلاب الفرقة الأولى والثانية بقسم التصميم الداخلي والأثاث بالكلية وتحت إشراف الدكتورة غادة المسلمي، رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث، والدكتورة وسام ممدوح المدرس بالقسم.