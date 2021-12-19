نائب رئيس جامعة بنها يطالب بتسويق الأعمال الفنية التشكيلية المتميزة

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بمعرضي الفنانة الدكتورة إنجي صابر درويش، أستاذ أشغال المعادن المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والفنانة الدكتورة رحاب عبد الستار خليل أستاذ أشغال الخشب المساعد بقسم التربية الفنية، واللذان افتتحهما نائب رئيس الجامعة نيابة عن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وذلك بقاعة «الفنان رخا»، في إطار التعاون بين كلية التربية النوعية بجامعة بنها وقصر ثقافة بنها.

وحضر افتتاح المعرض الدكتور معروف أحمد معروف رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، ورانيا معتز أمين مساعد الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، ورأفت سعيد طه مدير قصر ثقافة بنها ومحمد عكاشة مسؤول الفنون التشكيلية.

معرض «حوار الشكل»

وافتتح نائب رئيس الجامعة المعرض الأول بعنوان «حوار الشكل» كرؤى تعبيرية معاصرة للطائر والنبات في الطبيعة، كمنطلق لصياغة المعلقة المعدنية للفنانة الدكتورة إنجي صابر درويش، والمعرض الثاني بعنوان «جذور تراثية»، كلمسة فنية معاصرة هدفها الحفاظ علي التراث من خلال تصاميم أنيقة وعملية.

نائب رئيس جامعة بنها يثني علي المعروضات

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المعرضين من أفضل المعارض التي تم افتتاحها، وأثنى على المستوى الفنى للمعرضين، مقترحا أن يتم تسويق تلك الأعمال المتميزة مستقبلا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.