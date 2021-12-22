«الوزير»: 3 شركات حكومية فقط تعمل بمشروعات النقل والباقي قطاع خاص

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لن تستطيع إنجاز المشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه وفي وزارة النقل فالمشروعات التي يتم إنجازها يتشارك فيها 3 شركات حكومية، منها المقاولين العرب، وباقي الشركات من القطاع الخاص، «في ميناء السخنة شغال معايا 14 شركة، وفي المونوريل والقطار السريع فبيشتغل فيها شركات مصرية خالصة واستشاري مصري، وكلها شركات قطاع خاص».

الوزير: 4 شركات قطاع خاص تعمل في مترو الأنفاق

وأضاف «الوزير» في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنه بالنسبة للأنفاق فلأول مرة في الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر حتى الرحاب، يعمل به 5 شركات مصرية وطنية قطاع خاص، عدا المقاولين العرب.

وقاطع الرئيس السيسي حديث الفريق كامل الوزير بقوله: «حتى المقاولين العرب شغال فيها أكثر من 70 ألف مواطن، وبتاخد نفس المعايير والحسابات زيها زي غيرها، ولو كنتوا بتتكلموا عن 5 شركات للحكومة فالباقي كله قطاع خاص».

وزير النقل: فلوسنا كلها مصرية من الموازنة العامة

وتابع الوزير قائلا: «كل الشركات اللي شغاله معانا 14 شركة مصرية وطنية، والاستشاري بتاعنا دار الهندسة، وفلوسنا كلها مصرية من الموازنة ولو احتاجنا حاجات بسيطة من الخارج بنجيبها، ومصانعنا بنشجعها تنتج حديد وأسمنت وقضبان وكل اللي بيتم في الموانئ بيتم في مصر».

جدير بالذكر أن من ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.