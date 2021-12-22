السيسي: مشروعات الخدمة الوطنية متاحة للبورصة والشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة للبورصة والمشاركة مع القطاع الخاص.

كل مشروعاتنا اتعملت زي ما الكتاب بيقول

وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «كل مشروعاتنا اتعملت زي ما الكتاب بيقول، زي مشروع المليوني فدان، مفيهوش ناقصة، كل حاجة متاحة زي التسوية وشبكات رفع المياه ومد المياه وشبكة الكهرباء وشبكة الطرق».

تريليون و100 مليار جنيه حجم تعاملات القطاع الخاص

وأكمل: «وإحنا بنراجع الأرقام في الفترة اللي تولينا فيها المسؤولية، هعلن الأرقام دي لكم عشان هي مش أسرار وبقولها لكم عشان تحفظوها، الكلام ده لينا كلنا مش للحكومة أو الإعلام لكن لكل الناس».

وتابع: «عدد شركات القطاع الخاص 4375 منها 150 شركة اشتغلت حد أدنى مليار جنيه، حد أقصى 75 مليار جنيه، بنتكلم في تريليون و100 مليار».

وأردف: «الناس اللي بتقول يا ترى فيه فرصة للقطاع الخاص ولا لأ؟ طبعا، أنا بقولها وبحلف بالله إحنا بنتمنى من القطاع الخاص يساهم في كل شيء، دة مش تمني مش بس كلام، إحنا بنتمنى وبنشجع، وإحنا مستعدين لكل المشروعات التي تم العمل فيها إن القطاع الخاص يشارك بالمشروعات اللي هو عاوزها».