السيسي: روحي المعنوية عمرها ما اتأثرت والواقع مبيصدمنيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه سيظل يكرر في أي مناسبة الحمد والشكر والثناء العظيم لله سبحانه وتعالى، لتوفيق وتمكينه، متابعا: «أقدر أقول بتواضع من شخصي وباسم الحكومة اللي اتعمل ميتعملش، لا لظروفنا ولا لقدرتنا الاقتصادية».

السيسي: شايف التحدي من 25 سنة مش من دلوقتي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «عمر روحي المعنوية ما اتأثرت، لأن التحدي أنا شايفه مش دلوقتي التحدي، شايفه من 20 و25 سنة، واللي بتكلم فيه مش جديد عليا».

الرئيس: مش مصدومين بالواقع

وتابع الرئيس السيسي: «إحنا مش مصدومين بالواقع اللي إحنا بنشوفه، لكن محتاجين نشوفه كلنا زي بعض، ونتحرك فيه زي بعض».

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.