محطة مياه أبوقرقاص.. نصف مليون مواطن يشربون مياهاً نظيفة

محطة مياه أبوقرقاص واحدة من أضخم محطات المياه في محافظة المنيا، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، ضمن عدد من المشروعات القومية الجديدة، التي افتتحها الرئيس خلال زيارته إلى محافظة أسيوط.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة مياه الشرب في أبوقرقاص، 885 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 500 ألف نسمة، معظمهم من أهالي الريف، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة، التي تم تشغيلها جزئياً، حوالي 204 آلاف متر مكعب يومياً.

ومأخذ المياه بمحطة أبوقرقاص على نهر النيل في الجانب الشرقي من المركز، ويضم المشروع العملاق شبكات بطول 118.7 كيلومتر، وبأقطار من 1500مم، و250 مم، وتعتمد على 3 معديات نفقية تمتد أسفل شريط السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، وطريق مصر أسوان الزراعي، لتنقل المياه إلى جميع قرى شرق وغرب مركز أبوقرقاص، وقرى شمال مركز ملوي، وعدد من القرى التي تقع في جنوب مركز المنيا.

ومن المتوقع أن تقضي محطة مياه أبوقرقاص على مشاكل ضعف وانقطاع المياه وعدم وصولها للأدوار العليا في مناطق تمثل نحو 20% من محافظة المنيا، وبالأخص مركز أبوقرقاص، الذي يضم قرابة 47 قرية، بخلاف العزب والتوابع والنجوع، وأيضاً مركز ملوي، الذي تتداخل بعض قراه في الشطر الجنوبي مع قري مركز أبوقرقاص.

مشروعات مياه لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتشهد محافظة المنيا تنفيذ أعمال محطات مياه جديدة، وتوسعة الطاقة الانتاجية لمحطات أخرى قائمة، داخل عدد من القرى التي يجري تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بها، وعددها 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعاً، في 5 مراكز إدارية، هي العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، ودير مواس، ويستفيد من مشروعات مبادرة الريف المصري نحو 3 ملايين مواطن، من إجمالي 6 ملايين هم إجمالي عدد سكان محافظة المنيا.

محافظ المنيا: إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث

بدوره أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بما يتحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما تشهده كافة ربوع مصر والمنيا من تطوير شامل للبنية التحتية، ونهضة اقتصادية وتنموية، وذلك خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن القيادة السياسية الرشيدة استطاعت أن تثبت أركان الدولة المصرية، وتستعيد مكانتها علي المشهد الدولي، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، إضافة إلى إحداث نهضة تنموية كبرى في كافة ربوع مصر بشكل عام، وفي محافظة المنيا بوجه خاص.