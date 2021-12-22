«الشركة القابضة» تواصل توعية المواطنين بأهمية المياه: «متقولش هي جات عليا»

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من المنشورات لتوعوية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ضمن الحملة التي أطلقتها «كل نقطة بتفرق».

خطأ يرتكبه البعض عند الاستحمام

وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيس بوك»: «كتير منا في الشتاء بيسيب المياه السخنة مفتوحة وقت الاستحمام من غير ما يعرف إن ده بيخلي بخار المياه يزيد ويقل معاه نسبة الأكسجين، وده ممكن يسبب دوار لو مافيش تهوية كويسة، علشان كدة لازم ناخد بالنا كويس ونتأكد ان في منفذ يجدد الهواء زي شفاط أو فتحة تهوية السخان، حاجات بسيطة ممكن نعملها، تحافظ على سلامتنا وسلامة أسرتنا».

القابضة لمياه الشرب تواصل توعية المواطنين

وواصلت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشور آخر: «تعرف أن كل حنفية مياه بتنقط بتهدر 24 لتر مياه في اليوم، وده بيزود في استهلاكك وبيدخلك في شرائح الاستهلاك الأعلى ويزود فاتورتك.. حافظ على المياه لأن كل نقطة بتفرق».

وقدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور آخر أهمية القطع الموفرة: «القطعة الموفرة هتفرق معاك في استهلاكك وهتقلل فاتورتك لغاية 60%.. مستنى إيه؟؟ خطوة بسيطة هتفرق معاك كتييير ومتقولش هي جت عليا.. أيوه جت عليك..لإن كل نقطة بتفرق».

حملة «كل نقطة بتفرق» للتوعية بقيمة المياه

واختارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شعار الحملة «كل نقطة بتفرق» للتوعية بقيمة المياه، وأن إهدار كميات قليلة من المياه تؤثر في حياة آخرين بحاجة إليها.

ويعد أحد أهداف الحملة، خلق حوار مجتمعي حول قضية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون هذه القضية على رأس أجندة المواطن اليومية وتوجيه رسائل متنوعة للتعريف بكيفية تخفيض الاستهلاك.

وتتناول حملة «كل نقطة بتفرق» السلوكيات اليومية في التعامل مع المياه وكميات المياه المُهدرة نتيجة كل استخدام خاطئ، مع تقديم الحلول الموفرة للحفاظ على المياه والاقتصاد في فاتورة الاستهلاك، وتستهدف جميع الفئات العمرية لاسيما الشباب، ولذا حرصت الشركة القابضة لمياه الشرب على تقديم مضامين توعوية بمشاركة الشباب، للاستفادة من طاقاتهم الإبداعية كعنصر فعال ومؤثر لرفع الوعى بقضية المياه.