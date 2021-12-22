جدول امتحانات التيرم الأول لمختلف المراحل التعليمية بالبحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

يأتي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى يوم السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير، والصفين الخامس والسادس الابتدائي، يوم السبت 22 يناير حتى الثلاثاء 25 يناير.

امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية

وتبدأ امتحانات النقل للصف الأول الإعدادي العام من يوم السبت 15 يناير حتى الثلاثاء 25 يناير، والصف الثاني الإعدادي العام من يوم الأحد 16 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني من يوم السبت 15 يناير وحتى الثلاثاء 25 يناير، والصف الثاني الإعدادي المهني من يوم الأحد 16 يناير وحتى الأربعاء 26 يناير.

وتبدأ امتحانات الإعدادية العامة من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، أما امتحانات الإعدادية المهنية فتبدأ الأحد 30 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

وتبدأ امتحانات الإعدادية للمكفوفين من السبت 29 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، بينما تبدأ امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع يوم السبت 29 يناير حتى الأربعاء 2 فبراير.

امتحانات صفوف النقل للثانوية الفنية

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للتعليم الفني يوم السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير، وامتحانات الصف الثاني الثانوي فني الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني نظام الخمس سنوات، السبت 15 يناير وحتى الاثنين 24 يناير، بينما امتحانات الصفين الثاني والرابع الثانوي الفني نظام الخمس سنوات، الثلاثاء 25 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

مواعيد امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم السبت 22 يناير وحتى الأربعاء 2 فبراير، وامتحانات الصف الثاني الثانوي العام من الأحد 23 يناير وحتى الخميس 3 فبراير.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وموسم أعياد الميلاد وأيام الجمع، عند وضع جداول الامتحانات، لمختلف المراحل التعليمية.