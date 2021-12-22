«جرام ونص هيروين» تقود تاجر مخدرات بالموسكي للسجن المشدد 6 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة 4 حوافظ بلاستيك من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بمنطقة الموسكي.. وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9445 لسنة 2021 جنايات الموسكي، والمقيدة برقم 407 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «وائل. م» 34 عامًا، بائع، أحرز جوهر «الهيروين» مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار، وأكدت التحقيقات أيضا أنه ارتكب جريمة الجناية المنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار بها، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

1.5 جرام هيروين

تحريات المباحث الجنائية، أكدت اتجار المتهم بالمواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم، وقال ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، خلال التحقيقات، إنه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وأناب ضابطا آخر برتبة نقيب من وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، لتنفيذ إذن النيابة العامة، وأكد الضابط أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم أعد أكمنة لضبطه، وعثر بحوزته على 4 حوافظ بلاستيكية تحوي جوهر الهيروين المخدر «وزن 1.5 جرام» ومبلغ نقدي مقداره 30 جنيها، وعزا قصده الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ حصيلة اتجاره.

تقرير المعمل الكيماوي

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 4 حوافظ بلاستيكية تحوي كل منها على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 1.5 جرام.