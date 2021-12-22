حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار ورياح وشبورة مائية

يتسائل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس الأيام القادمة، وذلك بعد أن شهدت كافة الأنحاء حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية بسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

حالة الطقس الأيام القادمة

ومن المتوقع غدا الخميس، أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع أيضا سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الجمعة، فمن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم السبت

وعن طقس السبت، فمن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط لرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.