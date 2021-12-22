حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة، ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم القمر في مربع برجك، وينصحك الفلك بألا تفقد حماسك، وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم اليوم أن تتأنّى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.