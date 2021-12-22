5 أفعال احذرها عند إيداع الأموال في ATM: «عشان متتسحبش منك»

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح هناك اعتماد كلي وكبير على ماكينات الـ ATM لإنهاء جميع التعاملات المالية؛ سواء كان ذلك لإجراء السحب أو الإيداع، وأصبح التوجه لفروع البنوك أمرا من النادر حدوثه، وكثيرا ما تحدث أخطاء من جانب العملاء عند إيداع الأموال قد تعرضهم إلى سحب الماكينة للأموال دون أن يتم تسجيلها في الحساب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة متواصلة، عددا من الأشياء التي يجب على العميل أن يحذرها عند إيداع الأموال في الـ ATM حتى لا يتم سحب الأموال دون تسجيلها، وفق تحذيرات البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، وجاءت كالتالي:

1- البحث عن ماكينات الإيداع

في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها العميل بعملية الإيداع، عليه أن يعلم أن هناك ماكينات مخصصة للسحب فقط، وهناك ماكينات مخصصة للسحب والإيداع معا، لذلك يجب التوجه إلى إحدى الماكينات التي يتوفر بها خاصية الإيداع.

2- معرفة الفتحة الموجودة في الماكينة المخصصة لإيداع الأموال

يجب أن يكون العميل على علم بمكان المخرج الخاص بإيداع الأموال في الماكينة ووضعها بها بعد اتباع التعليمات المدونة على ماكينة الصراف الآلي.

3- اختيار اللغة التي يتحدث بها العميل

عند إجراء الخطوات الخاصة بإيداع الأموال في ماكينات الصراف الآلي، يجب أن يحرص العميل على اختيار اللغة التي يتحدث بها والمفهومة بالنسبة له، سواء العربية أو الإنجليزية.

4- مراعاة كتابة الرقم السري بشكل صحيح

عندما يقوم العميل بإدخال الرقم السري بشكل خاطئ عدة مرات قد يتعرض إلى سحب البطاقة الخاصة به لحماية بيانات العملاء، تجنبا لوقوعها في أيدي النصابين.

5- مراعاة الحد الأقصى لعدد الأوراق المسموح بها

لا تقبل ماكينات الـ ATM إيداع أموال سوى 40 ورقة فقط، فيجب أن يحرص العميل على وضع 40 ورقة من الأموال عند الإيداع.

6- تجنب ترك البطاقة في ماكينة الصراف الآلي

بعد انتهاء العميل من عملية إيداع الأموال الخاصة به في الماكينة، عليه سحب البطاقة الخاصة به على الفور، وذلك لتجنب سحب البطاقة داخل الماكينة.