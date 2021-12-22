محافظ قنا: سنفتتح أول مدينة من «الجيل الرابع» في المحافظة قريبا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة شهدت تغير سريع وجذري للمشكلات خلال الـ7 سنوات الماضية، فتنمية الصعيد بدأت بمبادرة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الدولي، الذي بدأ بسوهاج وقنا، ومبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بالريف المصري، نصيب قنا منها تخطى 25 مليار جنيه، وأوشكت على 30 مليار جنيه، كما أن اليوم تم افتتاح محطتي مياه فرشوط ودشنا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

الغاز الطبيعي وصل بنسبة 100% لـ7 مراكز وجاري إدخاله للثامن

وأضاف «الداودي»، أن أهالي المحافظة كان يعانون من نقص المياه، وتم إنشاء 67 محطة مياه شرب، و36 محطة صرف صحي خلال 7 سنوات، بإجمالي أكثر من 6 مليارات جنيه، كما جرى تنفيذ ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية نموذجية، تليق بالمواطنين في صعيد مصر، مشددًا على أن المواطن يشعر بمردود المشروعات عليهم، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي وصل بنسبة 100% بـ7 مراكز، وجار إدخاله للمركز الثامن، وسيجري افتتاح مدينة للجيل الرابع صديقة للبيئة بقنا، قابلة للتعامل مع التغيرات المناخية، وجميع خدماتها مرقمنة قريبًا.

السيسي تحدث عن أننا نواجه متاهة التخلف والجهل والفقر وغياب الوعي

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن أننا نواجه متاهة التخلف والجهل والفقر وغياب الوعي، ويجري حاليًا تدمير الدائرة الخبيثة، ومتاهة التخلف من خلال محاولة تدمير جدر الإحباط والتخلف والمرض والجهل والثوابت الموجودة على خطأ في أدمغة الناس، والثقافات المشينة، وما أسماه الرئيس بمتاهة التخلف، موضحًا أن الرئيس تحدث عن بقاء الدولة والخوف عليها، وأكد أن الهم الأكبر بقاء الدولة والحفاظ عليها، وهو شغل شاغل وبوصلة لم تتوه عن عقل الرئيس.

السيسي يحلم بأن يكون متوسط الدخل للمواطن 10 لـ20 ألف جنيه

وأوضح الإعلامي، أنه رغم ما جرى إنجازه خلال 7 سنوات، الذي لم ينجز خلال 70 عامًا إلا أن الرئيس غير راضٍ وغير مبسوط، وأكد أن سيكون راض، عندما يصل دخل المواطن المصري من 10-20 ألف جنيه، وهذا حلم للرئيس أن يكون متوسط الدخل من 10-20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل رسالة لمن يتفلسفوا فلسفة فارغة، حول الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات، وأكد أن بعض المشروعات ليس لها مردود اقتصادي، لكنها بها جانب خفي وهو الأمن القومي.

نشأت الديهي يوجه رسالة للمسؤولين

وأشاد بتصريح الرئيس الذي قال فيه: «معرفش العمر هيديني ولا لا، وعايز أخلص كله عشان حبي لله وللناس، عايز أفضل خدام لله والناس لغاية ما أمشي»، مناشدًا المسئولين بأن يقتدوا بالرئيس بلا تكبر أو تجبر أو تعالي، أو محاولة لتهميش للمواطنين، قائلًا: «اتعلموا من الرئيس كيف تكونوا قادة وزعماء ومسئولين».