محافظ قنا يستقبل أعضاء مجلس أمناء أنشطة نادي الفتيات

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه أعضاء مجلس أمناء أنشطة نادي الفتيات بمدينة قنا، مقدما التهنئة لهم بمناسبة تشكيل مجلس أمناء جديد للنادي لدعم الأنشطة به وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفتيات والسيدات بممارسة الرياضات المختلفة.

ويأتي ذلك بحضور السيدة أسماء أحمد حسين رئيس مجلس الأمناء والسيدة ثناء محمد إبراهيم أمين الصندوق والمهندسة فاطمة حسن عضو مجلس الإدارة والسيدة علا محمد عضو مجلس الإدارة والسيدة سلمى محمد القاضي سكرتير المجلس.

محافظ قنا ندعم جهود مجلس أمناء نادي فتيات

وأكد محافظ قنا دعم جهود أعضاء مجلس الأمناء الجديد لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات بقنا.

وتابع، أن النادي هو أول ناد للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويحتوي على حمام سباحة مزود بمدربات لتعليم السباحة، وقاعة مؤتمرات مكيفة وجاهزة لتنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى مكتبة متطورة، كما يقدم النادي العديد من الأنشطة مثل «السباحة، والجيم، وأيروبيكس، وزومبا، وباليه، وكاراتيه، وجمباز، وكرة سلة».

مجلس الأمناء يشكر المحافظ

ومن جانبهم قدم أعضاء مجلس الأمناء شكرهم لمحافظ قنا على دعمه لحق المرأة في ممارسة الرياضة، مؤكدين سعيهم لتفعيل جميع الأنشطة التي تخدم المرأة وتوعية المرأة بأهمية جميع أنشطة الرياضية التي توفرها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، والتي تحظى المحافظة بقدر كبير منها.