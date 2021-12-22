أحمد سعد يعلن التجهيز لألبوم جديد بعد غياب 10 سنوات: «هينزل قريبا»

أعلن الفنان أحمد سعد، التحضير لألبوم غنائي جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات عن طرح الألبومات، ونشر أحمد سعد صورة له عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها: «خبر حلو بالنسبة لي إني بعد مرور أكتر من 10 سنوات معملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا».

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «منستغناش»، وحققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها الجمهور، والأغنية من كلمات أمير العشماوي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها:

هعود نفسي على بُعدَك منستغناش

حقيقي خسرت من وقتي وعمري بلاش

وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش

حاجات في حياتي عديتها ومبحسبهاش

بشوفك فيها زي خيال وحد مجاش

وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش

ملاك ده كلام يبان للناس

حقيقَتك باينه ف عيوني

أكمل ليه بأي أساس

في غيرك ناس يحبوني

كلام في كلام طلع أوهام

وخابت بعدها ظنوني

مكنش لا حب ولا عشرة مكنش الخير

ما بين إخلاصي واللي أنا شوفته فرق كبير

هواك انت قدرت أنساه

ومن بعدك هكون أنا غير

مسبش لا سيرة ولا ذكرى تعيش بعديه

ياريت من بدري كان الغدر بان ف عنيه

ياما عاتبتوا وكبرتوا

لكن مطمرش فيه التقدير.