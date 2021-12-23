«التعليم» تكشف تفاصيل تطبيق نظام التحسين على طلاب الشهادة الإعدادية

كشفت المديريات التعليمية عن تفاصيل تطبيق نظام التحسين لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الماضي، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بتنفيذ القرار واستلام الأوراق المطلوبة بدقة من الطلاب، مؤكدة أنّ الطالب يجب ألا يكون نسق العام الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة في المديريات، أنّ القرار يشترط ألا يكون الطالب نسق على أي مرحلة بعد الإعدادية العام الماضي، موضحة أنّ الطالب يعامل وكأنّه يمتحن لأول مرة، وعلى الطلاب استيفاء الأوراق المطلوبة لذلك.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية بالبدء في تنفيذ القرار والالتزام بالقواعد المنظمة له، موضحة أنّ الطالب يقدم الشهادة الأصيلة التي حصل عليها العام الماضي لشؤون الطلاب في الإدارة التعليمية، وسيتم منحه رقم جلوس.

وفي سياق متصل، أصدرت المديريات التعليمية، خطابا عاجلا للإدارات التعليمية، بتوجيه المدارس الإعدادية بتجميع الطلبات المقدمة من طلاب الصف الثالث الإعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام السابق، ويرغبون في دخول الامتحان للشهادة العامة هذا العام بنظام تحسين المجموع.

إعداد كشوف بأسماء الطلاب الراغبين في الحضور

وطالبت المديريات التعليمية في خطابها، بإعداد كشف موقعة من المختصين في المدرسة، معتمدة من مدير المدرسة ومختومة، وتسلم الكشوف مجمعة من خلال المدارس مرفقا بها الأوراق التالية: «إفادة الحصول على الشهادة الإعدادية، خطاب بأنّ الطالب لم ينسق هذا العام، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة»، لإدارة الإحصاء بالمديرية لتسجيلهم على الموقع.

التعليم توجّه المدارس بإعداد كشوف الطلاب لبدء تسجيل استمارة الامتحانات

كما طالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، بسرعة تجهيز الكشوف حتى يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول الامتحان قبل غلق الموقع، ولن تقبل أي طلبات من أولياء الأمور.

ووجّهت المديريات التعليمية، الإدارات، بإضافة طلاب المنازل على موقع المدرسة بعد التحقق من انطباق الشروط بمعرفة المختصين بالمدرسة وتحت مسؤولية مدير المدرسة ويتم إدراجهم بكشوف «12 د» قبل الاعتماد.

وذكرت المديريات، أنّ ذلك جاء بناء على تعليمات الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، بشأن الاستعداد لتسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022 على موقع الوزارة.