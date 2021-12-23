«تعليم القاهرة والجيزة» تعلن الضوابط النهائية لامتحانات صفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، مجموعة من الضوابط النهائية لعقد امتحانات صفوف النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية والاستفادة من المنصات التعليمية.

عقد امتحانات النقل للتعليم الفني ورقياً

وقال الدكتور خالد عبده مدير التعليم الفني في القاهرة، إن المديرية شددت على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الانتهاء من شرح جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات ووفق الخطة الزمنية، موضحاً أن امتحانات التعليم الفني ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 3 فبراير 2022، موضحاً أن الامتحانات تستمر لمدة 10 أيام، وتم وضعها من قبل الموجهين بالتنسيق مع عدد من المعلمين ووفق الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

استمرار الخريطة الزمنية للدراسة من رياض الأطفال حتى «ثالثة ابتدائي»

وأكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يعقد يومي الأحد الموافق 9 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 10 من الشهر نفسه، لافتة إلى أنه يجري عقد امتحان المواد خارج المجموع لصفوف النقل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم عقد امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية للصفوف النقل الثانوي العام وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن امتحانات المجالات العلمية للإعدادية المهنية تعقد يوم السبت الموافق 22 يناير حتى يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنه يجري عقد الامتحانات العملية للصم وضعاف السمع يوم السبت 22 يناير حتى يوم الاثنين 24 من الشهر نفسه، مؤكدة أن الدراسة برياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي تستمر كما هي حسب الخريطة الزمنية.

الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الامتحانات وستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «الجيار» لـ«الوطن»، أن جميع الإدارات التعليمية عملت على الانتهاء من شرح المقررات الدراسية في المدارس وفقاً لخطة وزارة التربية والتعليم، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد الامتحانات والتي تبدأ اعتباراً من يوم 9 يناير المقبل.