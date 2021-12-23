نيابة طنطا تأمر بحجز الطبيب «قاتل أمه» بالمحلة لسماع أقوال شهود

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قتل طبيب بشري لأمه خنقا بيده ومحاولته الفتك بوالده باستخدام سلاح أبيض «سكين» بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

النيابة العامة تحقق في واقعة قتل الطبيب لأمه وتعديه على والده

كما شدد «المحامي العام» في توجيهاته إلى مساعديه بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كافة كاميرات المراقبة بمحيط محل إقامة الأسرة، وحجز المتهم وسماع أقوال شهود العيان من الجيران بمنطقة الزهراء بنطاق دائرة المركز.

في المقابل انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة لحظات تمثيل الجريمة للتأكد، والاطلاع على أوراق توضح إن كان الطبيب يعاني من خلل واضطرابات نفسيه من عدمه.

تفاصيل واقعة قتل أم على يد ابنها الأكبر بسبب مشادات كلامية

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوفاة سيدة تدعي «م.ن» 59 سنة، ربة منزل، خنقا على يد ابنها «حسام .ن» 37 سنة، طبيب بشري، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

كما أمر مدير أمن الغربية، بتكوين فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمكان الحادث لمتابعة تطوراته.

فريق بحث جنائي لضبط المتهم

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة في المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن الطبيب البشري يعاني من اضطرابات نفسيه وهو ما دفعه إلى خنق والدته فضلا عن محاولته الاعتداء على والده بواسطه آلة داه حادة ولكنه فشل، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الطبيب البشري.

شاهد عيان يكشف لحظات قتل الأم وهروله والده هربا

وأفاد محسن محمد، غفير وأحد شهود العيان بمنطقة الزهراء، أن الطبيب البشري المتهم بقتل أمه يعاني من اضطرابات وهلاوس نفسية وهو ما جعله يعتدي على والدته حال محاولتها تهدئته، وأقدم على خنقها بيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسعى في مطارده والده بسكين قبل وصول قوات الشرطة إلي موقع الحادث لولا تدخل بعض الشباب الذين تمكنوا من ضبطه وتوثيقه بالحبال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.