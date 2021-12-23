«التعليم»: لدينا أكثر من 12 مليون طالب في الريف بـ33 ألف مدرسة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن عدد طلاب المدارس في الريف يصل إلى 12692687 «12 مليونا و692 ألف و687» طالبا وطالبة وعدد المدارس يصل إلى 245 مدرسة، و263183 فصلا وإجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 447612 معلما.

عدد مدارس الريف في مرحلة ما قبل الابتدائي 7070

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن عدد مدارس الريف في مرحلة ما قبل الابتدائي 7070 مدرسة، و16699 فصلا و429458 طالبا وطالبة و23605 معلمين، وعدد مدارس مرحلة التعليم الابتدائي 11991 مدرسة، و146404 فصول 7746490 طالبا و229144 معلما ومعلمة.

عدد فصول التعليم المجتمعي في الريف 4173 فصلا

وأكدت الوزارة، على أن لديها في التعليم المجتمعي في الريف 4173 مدرسة و4173 فصلا و115227 طالبا و6559 معلما، وفي المرحلة الإعدادية في الريف 1848 مدرسة و65695 فصلا، و3172364 طالبا و126994 معلما، موضحة أن عدد المدارس في الريف في مرحلة الثانوي العام 1441 مدرسة و15872 فصلا و644198 طالبا و31973 معلما.

عدد طلاب التعليم الثانوي الصناعي في الريف 221029 طالبا

نوهت إلى أن جملة التعليم الثانوي الصناعي في الريف 375 مدرسة و5802 فصل و221029 طالبا و14280 معلما، وجملة التعليم الثانوي الزراعي 97 مدرسة و1617 فصلا و78452 طالبا و2672 معلما، وجملة التعليم الثانوي التجاري 367 مدرسة و5718 فصلا و267898 طالبا و10490 معلما.

وأوضحت أن جملة التعليم الثانوي الفندقي في الريف تشمل 16 مدرسة و264 فصلا و11346 طالبا و348 معلما، وجملة التربية الخاصة 245 مدرسة و939 فصلا و6225 طالبا و1547 معلما.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت التفاصيل النهائية عن عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين، حيث يصل إلى 991969 معلما، بالمدارس الحكومية والخاصة وعدد الطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية، إذ بلغ عددهم 25062294 طالبا وطالبة.