الإسكان تطرح محلات تجارية وصيدليات بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، طرح 37 محلا تجاريا و4 صيدليات بمساحات مختلفة للبيع بالمزاد العلني، بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة، وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازي المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعي وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية.

طرح 27 محلا تجاريا و3 صيدليات

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنّه جرى طرح 27 محلا تجاريا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (18م2: 102م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022.

طرح 10 محلات تجارية وصيدلية

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنّه جرى طرح 10 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (31م2 : 100م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022. ‬