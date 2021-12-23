3 مؤسسات تنظم زيارة لمستشفى أطفال الدمرداش.. وتدعو المجتمع لدعمه

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، وأسرة «من أجل مصر»، أمس، زيارة إلى مستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر، ومن بعض الدول العربية والأفريقية، كما يقدم المستشفى خدمات الغسيل الكلوي.

خدمات طبية فائقة الجودة في «أطفال الدمرداش»

وشهدت الزيارة تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى من الأطفال، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء، كما ساهمت الزيارة في رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى، وتخفيف معاناتهم، كما جرى توزيع هدايا وألعاب على الأطفال.

دعوات لدعم مجتمعي لمستشفى الأطفال

ودعا القطاع، جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى الأطفال بالدمرداش، كي تستمر في تقديم خدماتها المجانية، وفي نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

كما جاءت الزيارة بتنسيق وحضور الدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب، الدكتورة رشا الديدي، وكيل كلية الآداب، الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال الجديد، وتحت إشراف سهيل حمزة، أمين عام الجامعة المساعد للقطاع، وأحمد خالد، المنسق العام لأسرة من أجل مصر، والأخ الأكبر هاجر إبراهيم.