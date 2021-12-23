مصدر أمني: أبلغنا الطلاب المقبولين بكلية الشرطة بالنتيجة هاتفيًا

كشف مصدر أمني أن إعلان نتيجة القبول في كلية الشرطة خلال ساعات، وأن المقبولين تم الاتصال بهم هاتفيًا وإبلاغهم بالنجاح في الاختبار والقبول في أكاديمية الشرطة وتم إعلامهم بموعد الحضور للكلية والمتعلقات الشخصية التي يجب أن يحضرها الطالب معه.

توضح الوطن اختبارات القبول في كلية الشرطة التي مر بها الطلاب وهي ثابتة سنويًا وتكون كالتالي:

اختبار القدرات

اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه.

اختباري المقاس والقوام

يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

الكشف الطبي

يتم أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم حال رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي

يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

كشف السمات

يتم من خلال إخضاع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

الاختبار الرياضي

من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة حال رسوبه.

الكشف الطبى المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات.

لجنة اختبار الهيئة

تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين، «تحريري» للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.