«الجيزة» ترصد 23 مليون جنيه لرصف شوارع القصر وبشتيل وذكي مطر في إمبابة

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل على المواطنين، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ لخطط الرصف الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والمراكز للاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

الجيزة: تقدم نسب تنفيذ الأعمال بالشوارع وبلغت 70%

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم رصد 23 مليون جنيه خلال خطه العام المالي الحالي لرصف عدداً من الشوارع الحيوية بحي شمال الجيزة، مشيراً إلى إنه يجرى رصف وتطوير شارع الأقصر بطول حوالى 1.6 كم وبعرض 20 متر، والذي يعد أحد المحاور المرورية المهمة، كما يجرى تنفيذ أعمال رصف وتطوير لشارع بشتيل بطول 1.4 كم وبعرض 20م، وشارع ذكى مطر بطول حوالى 600م وبعرض 12م، مؤكداً تقدم نسب تنفيذ الأعمال بتلك الشوارع والتي بلغت 70% حتى الأن للتسهيل على المواطنين حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفه المشاه والجزيرة الوسطي.

المتابعه الدورية لأعمال التطوير

وشدد المحافظ على رئيس حي شمال الجيزة بضرورة المتابعه الدورية للأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بدءا من شارع النيل حتى نهاية التوحيد والنور بطول 1.35 كم ومتوسط عرض الرصف 30م والذي يعد إضافة لمنظومة الطرق بحي شمال الجيزة.